Oud-Ajacied Francesco Antonucci werd vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie uitgeroepen tot talent van de derde periode. “Ik ben heel trots met deze prijs en ik wil in de toekomst nog meer prijzen winnen”, reageert hij na het duel tegen Jong Ajax.

Speciaal duel

Antonucci voelde voor het duel al dat het een speciale voor hem zou zijn. “Het was een belangrijke wedstrijd voor mij. Ik kom van de jeugdopleiding van Ajax en daardoor wilde ik het vanavond goed doen. Uiteindelijk ben ik heel blij met de drie punten”, vertelt de 20-jarige middenvelder. FC Volendam wist met maar liefst 4-0 van de Amsterdammers te winnen en gaat zo over zijn concurrent heen.

Nog altijd kijkt de jonge voetballer, die zowel een Belgisch als Italiaans paspoort heeft, met een goed gevoel terug op zijn periode in Amsterdam. “Ik heb bij Ajax simpelweg een hele mooie tijd gehad, dus het was heel speciaal om weer tegen de club in actie te komen. Hoe ik op Ajax terugkijk? Het was een hele goede periode. Ik heb daar mijn beste tijd in de jeugd gehad en veel geleerd. Ik ben Ajax zeer dankbaar wat ze me hebben geleerd.”

Bij FC Volendam werkt Antonucci samen met zijn oude trainer Wim Jonk. “De trainer doet wat hij deed bij Ajax, eigenlijk precies hetzelfde. Ik heb inderdaad eerder met hem samengewerkt, want hij was soms trainer van de A2. Bovendien was hij hoofd jeugdopleiding en individueel trainer, dus ik had veel met hem te maken.”

Speelminuten

Inmiddels maakt Antonucci dus minuten in de Keuken Kampioen Divisie en is hij uitgegroeid tot een van de leiders van het elftal. “Natuurlijk ben ik daar heel blij mee. Ik kwam hier om speelminuten te maken, maar inmiddels kan ik veel goals en assists op mijn naam zetten. Zo kan ik de ploeg helpen om naar de Eredivisie te gaan, want dat is natuurlijk het doel.”

Toekomst

Dan is er natuurlijk ook nog zijn persoonlijke toekomst. Wat beslist Antonucci aan het einde van het seizoen over het vervolg van zijn loopbaan? Op dit moment wordt hij door Volendam gehuurd van AS Monaco. “Ik weet mijn toekomst niet. Aan het einde van het seizoen ga ik zien wat ik beslis, maar de kans is er zeker dat ik blijf. Ik voel me hier meer dan thuis”, aldus Antonucci.