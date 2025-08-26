Ajax historie & oud-spelers
'Antony alsnog op weg naar de uitgang bij Manchester United'
Antony Foto: © Pro Shots
Antony lijkt de laatste dagen van de transfermarkt alsnog te kunnen vertrekken bij Manchester United. Real Betis is opnieuw in de markt voor de oud-Ajacied.
Antony kende vorig seizoen een goed halfjaar bij Real Betis. De Spaanse club wilde de Braziliaanse vleugelaanvaller graag definitief overnemen, maar had daar nog niet de financiële middelen voor. Transferjournalist Fabrizio Romano meldt dat Betis vertrouwen heeft om deze week alsnog een nieuwe deal te maken met Manchester United.
Real Betis en Manchester United zaten maandag weer met elkaar om tafel en zijn daar dinsdag mee verder gegaan. Het lijkt opnieuw om een huurdeal te gaan. Antony wil graag terugkeren naar Betis, zo klinkt het.
Laatste nieuws
Fitz-Jim-situatie zorgt voor veel verbazing: "Dat is toch raar?"
Broer (51) oud-Ajacied overleden: "Het doet zo ontzettend pijn"
'VfL Wolfsburg hakt knoop door over toekomst van Vaclav Cerny'
'Antony alsnog op weg naar de uitgang bij Manchester United'
'Salah-Eddine krijgt aanbieding van twee clubs uit Eredivisie'
'Brobbey-transfer geen uitgemaakte zaak': "Nog niet doorgepakt"
Ajax wacht mogelijk Champions League-trip van 6.200 kilometer
Heitinga gewaarschuwd: "In de Champions League ben je dan weg"
Driessen kraakt oud-Ajacied: "Je wordt moe van dat soort jongens"
Gullit wijst: "Of heeft Ajax niet de ballen om het te doen?"
Meer nieuws
Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"
Verweij spreekt Ajax-geruchten tegen: "Vooralsnog niet waar"
'Ajax doet zaken met Liverpool en haalt oude bekende van Heitinga'
'Ajax stalt talentvolle vleugelaanvaller bij Eredivisie-club'
'Ajax ontvangt miljoenenbod uit Frankrijk op Anton Gaaei'
'Wim Kieft ondergaat spoedoperatie': "Hij stierf van de pijn"
Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"
Driessen nog niet overtuigd van Ajacied: "Hij zit er niet mee"
KNVB maakt arbiter bekend voor duel tussen FC Volendam en Ajax
Janssen snapt niks van Ajax-besluit: "Zou met hem aan de slag gaan"
Ouder nieuws
Manchester City-ster geopperd voor Ajax: "Schitterende voetballer"
UEFA wijzigt loting Europees voetbal: "Donderdag start procedure"
'Taylor kan alsnog vertrekken, club gaat nieuwe poging doen'
'FC Basel twijfelt over Ahmetcan Kaplan': "Ze hebben twee opties"
Ronald Waterreus keihard voor oud-Ajacied: "Een verwende puber"
Valentijn Driessen sceptisch: "Ik vind hem geen spits voor Ajax"
FOTO | Perisic is Ajax-plaaggeest niet vergeten: "Dankjewel, 26"
Verweij: "Ik denk dat hij er bij Ajax ook heel goed op staat"
Ruben Ligeon moest weg bij Ajax: "Eerst barstte ik in tranen uit"
Willem van Hanegem 'waarschuwt' Ajax na zege: "Voor hoe lang?"
Video’s
Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"
Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"
Valentijn Driessen sceptisch: "Ik vind hem geen spits voor Ajax"
Verweij: "Ik denk dat hij er bij Ajax ook heel goed op staat"
'Ook PSV en FC Twente denken aan Boadu; spits heeft voorkeur'
Samenvatting: Slordig Ajax wint in eigen huis van Heracles Almelo
"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"
0 reacties