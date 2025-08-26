'Antony alsnog op weg naar de uitgang bij Manchester United'

Antony lijkt de laatste dagen van de transfermarkt alsnog te kunnen vertrekken bij Manchester United. Real Betis is opnieuw in de markt voor de oud-Ajacied.

Antony kende vorig seizoen een goed halfjaar bij Real Betis. De Spaanse club wilde de Braziliaanse vleugelaanvaller graag definitief overnemen, maar had daar nog niet de financiële middelen voor. Transferjournalist Fabrizio Romano meldt dat Betis vertrouwen heeft om deze week alsnog een nieuwe deal te maken met Manchester United.

Real Betis en Manchester United zaten maandag weer met elkaar om tafel en zijn daar dinsdag mee verder gegaan. Het lijkt opnieuw om een huurdeal te gaan. Antony wil graag terugkeren naar Betis, zo klinkt het.