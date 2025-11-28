Antony baart opzien tegen FC Utrecht: "De actie van een gek"

FC Utrecht ging donderdagavond met 2-1 onderuit tegen Real Betis. Aan de zijde van de Spaanse ploeg misdroeg voormalig Ajacied Antony zich meermaals, maar hij werd niet bestraft. En daar begrijpt Jan van Halst helemaal niets van.

Halverwege de eerste helft deelde Antony een overduidelijke kopstoot uit aan Souffian El Karouani. De arbiter noemde het moment na afloop 'ongelukkig'. Van Halst kan absoluut niet leven met die beoordeling. "Dit is honderd procent een rode kaart. Wat een belachelijke actie! Belachelijk!", zegt hij in de studio van Ziggo Sport. "Als club moet je daar ook wat mee in psychologisch opzicht."

"Dat is aan Betis, maar dit is een honderd procent rode kaart. Waar hebben we de VAR voor? Voor dit soort acties. Ik begrijp dat de scheidsrechter het niet ziet, want de bal was ook totaal niet in de buurt, maar kijk nou toch! Waanzinnig. De actie van een gek", aldus Van Halst.