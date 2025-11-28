AD Voetbalpodcast
Sjoerd Mossou kraakt topkandidaten Ajax: "Een sentimentele keuze"
Ajax historie & oud-spelers

Antony baart opzien tegen FC Utrecht: "De actie van een gek"

Max
bron: Ziggo Sport
Antony kreeg het aan de stok met Souffian El Karouani
Antony kreeg het aan de stok met Souffian El Karouani Foto: © Pro Shots

FC Utrecht ging donderdagavond met 2-1 onderuit tegen Real Betis. Aan de zijde van de Spaanse ploeg misdroeg voormalig Ajacied Antony zich meermaals, maar hij werd niet bestraft. En daar begrijpt Jan van Halst helemaal niets van.

Halverwege de eerste helft deelde Antony een overduidelijke kopstoot uit aan Souffian El Karouani. De arbiter noemde het moment na afloop 'ongelukkig'. Van Halst kan absoluut niet leven met die beoordeling. "Dit is honderd procent een rode kaart. Wat een belachelijke actie! Belachelijk!", zegt hij in de studio van Ziggo Sport. "Als club moet je daar ook wat mee in psychologisch opzicht."

"Dat is aan Betis, maar dit is een honderd procent rode kaart. Waar hebben we de VAR voor? Voor dit soort acties. Ik begrijp dat de scheidsrechter het niet ziet, want de bal was ook totaal niet in de buurt, maar kijk nou toch! Waanzinnig. De actie van een gek", aldus Van Halst.

Carlos Forbs namens Club Brugge

Forbs over pijnlijk Ajax-vertrek: "Pas daarna belde Alex Kroes"

Peter Bosz

Bosz verrast met Ajax-vraag: "Ik had deze vraag niet verwacht"

Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws
Gerald Alders

Gerald Alders over trainerswissel: "Het grootste verschil is..."

Owen Wijndal

Wijndal krijgt de volle laag: "Altijd het gezicht naar achteren"

Gerald Alders

Alders heeft opvallende hobby's: "Daar liggen mijn interesses"

Ron Jans

Jans beste optie voor zwalkend Ajax? "Hij kan dat als geen ander"

Mike Verweij

Verweij ziet duidelijk Ajax-lichtpuntje: "Dat was het voor mij"

Wim Kieft

Kieft over Ajacied: "Die kan portier van een nachtclub zijn!"

Valentijn Driessen

VIDEO | Driessen fileert Ajax: "Dan heb je er nog niks aan..."

