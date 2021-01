Geschreven door Auke Kooreman 09 jan 2021 om 14:01

Antony werd donderdagmiddag gekroond tot speler van de maand. De prijs wordt uitgereikt aan de hand van statistieken. Voor de feestdagen speelde hij met Ajax tegen Twente, PEC Zwolle, ADO en Willem II. In deze wedstrijden was hij belangrijk met twee goals en vier assists.

In een voor Ajax minder succesvolle maand, met een thuisnederlaag tegen FC Twente (1-2) en een gelijkspel op bezoek bij Willem II (1-1), sprong Antony eruit als positieve uitblinker. De jonge Braziliaan was betrokken bij zes doelpunten. Naast zijn betrokkenheid bij de doelpunten (2 goals, 4 assists), viel Antony positief op dankzij 10 gecreëerde kansen, 6 succesvolle dribbels en 7 balveroveringen. Antony had veel concurrentie van Teun Koopmeiners en Nick Marsman, maar dankzij deze prestaties hield hij de andere jongens nipt achter hem.

Een prijs zoals speler van de maand blijft bijzonder voor Antony, die een moeilijke jeugd had in Brazilië. “Het was moeilijk voor mij. Ik ben in een krottenwijk geboren. Toen ik negentien jaar was ik profvoetballer en woonde ik daar nog steeds. Ik had niet eens voetbalschoenen, mijn moeder regelde dat. Daarom ben ik dankbaar dat ik hier ben,” vertelt hij in gesprek met ESPN.

De buitenspeler was blij verrast dat in zo’n korte tijd al een prijs kreeg. “Ik ben heel blij met zo’n mooie prijs. Dat ik in heel korte tijd prijzen win, is heel belangrijk voor mijn familie.” Op de vraag of hij de bokaal aan Neres laat zien, is hij duidelijk. “Natuurlijk, hij wacht al op me. Ik laat het zien en ga de ploeg omhelzen. Neres helpt me veel binnen de club. Het is moeilijk vanwege de taal.”

Naast speler van de maand was Ajax ook hofleverancier van het elftal van de maand. Sean Klaiber, Ryan Gravenberch en oudgediende Klaas Jan Huntelaar kregen een plekje in de selectie.