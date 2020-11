Geschreven door Jordi Smit 10 nov 2020 om 11:11

© Proshots

Het was voor Antony aan het begin van het seizoen niet eenvoudig om aan de torenhoge verwachtingen te voldoen. De Braziliaan was de opvolger van de naar Chelsea vertrokken Hakim Ziyech, dé uitblinker in de afgelopen vier seizoenen. Vooralsnog vervult Antony echter zijn rol met verve.

De behendige buitenspeler behoort in Amsterdam tot de vaste kern basisspelers en hield onder meer zijn landgenoot David Neres meermaals op de bank. Antony durfde een dergelijke rol vooraf zeker niet te dromen. “Mijn eerste doelen waren om mij aan te passen aan Europa en te debuteren in de Champions League”, legt hij uit in een interview met AS. Nu de voetballer deze doelen inmiddels ruimschoots overtrof, is het voor Antony zaak om nieuwe doelstellingen op te stellen. “Ik wil met Ajax de landstitel winnen en zover mogelijk komen in de Champions League.”

Sinds zijn komst naar Ajax heeft Antony al een aantal grote veranderingen doorgemaakt. Zo maakte hij al vijf doelpunten voor Ajax, terwijl hij bij zijn oude club Sao Paulo FC nooit zoveel scoorde. “Toen ik in Europa kwam, maakte ik echter een mentaliteitsverandering door. Het doel was voor mij voortaan het belangrijkste. In Brazilië verdedigde ik meer mee en kwam ik niet altijd in de aanval.” Spijt van zijn transfer heeft Antony dan ook allerminst. “Ik weet zeker dat ik de juiste beslissing heb genomen. Daarnaast speelde Neres al bij Ajax, die een goede vriend van me is. We kennen elkaar van Sao Paulo, hebben een vergelijkbaar levensverhaal en ik houd daarom veel van hem. Sinds mijn komst heeft hij me enorm geholpen.”