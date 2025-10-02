Antony blikt terug op zware periode: "Veertig dagen in een hotel"

Kick-off
Antony is blij met zijn transfer naar Real Betis. De voormalig speler van Ajax voelde zich niet op zijn plek bij Manchester United de afgelopen jaren. 

Na een goed halfjaar op huurbasis bij Betis werd hij deze zomer opnieuw overgenomen door de Spaanse club. "Ik ben hier heel gelukkig. Mijn vrouw en kinderen ook. Ik koos eerst voor mijn geluk, want ik weet dat als ik gelukkig ben, de dingen goed gaan", vertelt hij in El Desmarque. 

Antony kon zijn vorm van Ajax nooit vinden bij Manchester United en was afgelopen zomer heel ongelukkig toen hij even terug was in Engeland. "Het waren moeilijke maanden in Engeland, ik zat meer dan veertig dagen in een hotel en trainde apart. Ik voelde me niet gerespecteerd”, geeft de Braziliaan aan. "Er waren slechte momenten, maar ook mooie, met twee titels. Vijf dagen voor de deal vertrok mijn familie al naar Sevilla, want mijn hart zei me terug te keren naar Betis."

