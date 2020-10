Geschreven door Auke Kooreman 26 okt 2020 om 19:10

AFC Ajax heeft de afgelopen zomer Kudus, Klaassen, Klaiber en Antony aan de selectie toegevoegd. Met het oog op Beker, Champions League en de competitie moest de selectie sterk genoeg zijn voor het drukke seizoen, maar Erik ten Hag houdt ook altijd een plekje vrij voor verschillende talenten.

De Braziliaanse aankoop Antony kwam naar Ajax voor een nieuw avontuur en de Champions League. De 20-jarige creatieve buitenspeler zit voor het eerst bij Champions Leagueselectie en kan dinsdagavond zijn debuut in het toernooi maken. Afgelopen woensdag tegen Liverpool moest de Braziliaan nog voorbij laten gaan, maar Antony is nu wel fit genoeg om deel te maken aan de selectie.

Opvallend is het plekje voor Brian Brobbey in de 24-koppige Champions Leagueselectie. De jonge spits speelt vooral zijn wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, maar kan dinsdagavond zijn debuut maken in het miljoenenbal. Wordt Brobbey beloond voor zijn goede vorm? Hij vervangt Huntelaar in de selectie. Waarom de routinier ontbreekt, is nog onduidelijk, maar daar zullen we komende dagen zeker achter komen.

Afwezigen

Klaas-Jan Huntelaar, Mohammed Kudus, en Domink Kotarski zijn afwezig, maar waren vorige week tegen Liverpool thuis wel nog bij de selectie. Kudus is bekend waarom hij er niet is. De middenvelder van Ghanese afkomst staat maandenlang aan de kant vanwege een meniscusblessure. De afwezigheid van Huntelaar en Kotarski is nog niet bekend, maar een andere Nederlander zal ook sowieso niet kunnen spelen tegen Ajax. Maarten de Roon speler van Atalanta moest afgelopen weekend met een blessure het veld verlaten en zal niet op tijd fit zijn voor dinsdagavond.