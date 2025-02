"Antony en Martínez hadden Ajax nooit gehaald zonder ons werk"

Hans van der Zee, voormalig scout van Ajax, blikt terug op zijn tijd bij de club en zijn samenwerking met de legendarische scout Piet de Visser. De twee reisden samen vaak af naar Zuid-Amerika, waar later spelers als Antony en David Neres werden gescout. Van der Zee benadrukt het belang van fysieke aanwezigheid en doorzettingsvermogen in scouting.

"Met de poten in de modder, zoals hij het noemt," vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. "We gingen de favela's in, levensgevaarlijk was het daar. Piet ging door roeien en ruiten om een goede speler binnen te halen. Dat doet een goede scout, je móét er zelf achteraan!"

Bij Ajax wordt Van der Zee vooral herinnerd als de man die Antony naar Amsterdam haalde. "Scouting is teamwork, maar Marc haalde rechtsbuiten Antony vooral binnen door mijn overtuigingskracht," zegt hij over voormalig technisch directeur Marc Overmars. "Ik zei dat Antony een groter talent was dan David Neres en dat we hem voor minstens 60 miljoen zouden doorverkopen. Marc en ik hadden aan een half woord genoeg. Hij vertrouwde blind op mijn oordeel. We hebben als scoutingteam veel geld verdiend voor de club." De Braziliaan werd uiteindelijk voor een recordbedrag aan Manchester United verkocht.

Van der Zee benadrukt dat data alleen niet genoeg is om topspelers binnen te halen. "Hij leerde me dat je als scout niet alleen spelers moet beoordelen, maar dat je toppers ook echt moet binnenhalen voor je club," zegt hij over De Visser. "We hadden bij Ajax nooit Antony of Lisandro Martínez binnengehaald als we er in Zuid-Amerika niet zelf op af waren gegaan. Je moet er bovenop zitten. Data alleen zijn niet genoeg." Daarmee onderstreept Van der Zee het belang van ouderwets speurwerk in de zoektocht naar toptalent.