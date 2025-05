Antony gaat met Real Betis onderuit in Conference League-finale

Antony heeft met Real Betis de Conference League niet weten te winnen. In de finale in Polen werd het uiteindelijk 4-1 voor Chelsea.

In de eerste helft was het eigenlijk Real Betis, met Antony in de basis, wat voor het gevaar zorgde en uiteindelijk via Abde op 1-0 kwam. Hij schoot in de verre hoek knap raak na slim afleggen van spelverdeler Isco. Chelsea wist daar in de eerste helft vrij weinig tegenover te zetten.

Toch kwam Chelsea in de tweede helft langszij via Fernandez, die raak kopte. Chelsea draaide het daarna helemaal om, toen Jackson na een fraaie actie van Palmer binnenwerkte. Iets minder dan tien minuten voor tijd was het Sancho die met de 3-1 de finale besliste. In de blessuretijd maakte Caicedo het feestje compleet: 4-1.