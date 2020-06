Geschreven door Jessica Westdijk 12 jun 2020 om 15:06

Over een paar weken meldt kersverse aanwinst Antony zich in Amsterdam, bij Ajax. De 20-jarige Braziliaan is één van de duurste aankopen van Ajax ooit. De club betaalde 15,75 miljoen voor hem en dat kan met bonussen nog oplopen naar 21,75 miljoen.

Er ligt dan ook flink wat druk op de schouders van de jongeling, maar hij stelt zelf dan ook niet de minste doelen: “Ik wil elk seizoen strijden om de landstitel en kampioen worden. Ik wil mijn naam in de clubgeschiedenis vestigen. Het belangrijkste doel dat ik heb genoteerd, is het spelen van een Champions League-finale. Vorig jaar heb ik gezien dat het mogelijk is. Ajax was de sensatie van de Champions League met een jong en zeer getalenteerd team. Dat trok mijn aandacht”, vertelt hij aan ELF Voetbal.

Hij is dan ook erg positief over waar Ajax voor staat: “Het is een club met veel traditie in Europa, met vier Champions League-titels, die elk jaar om het kampioenschap meedoet, jonge spelers kansen biedt en aanvallend, modern voetbal speelt. Deze punten bij elkaar opgeteld zorgden ervoor dat ik voor Ajax koos.”