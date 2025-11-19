Antony gebeld door Duitse topclub: "Hebben het over een gigant"

"Man, ik zal nu helemaal eerlijk tegen je zijn, ik was er echt van ondersteboven", vertelt Antony in gesprek met Globo over het belletje van Bayern. "We hebben het over een gigant, Bayern München. Kompany was super beleefd, hij zei dat hij mijn stijl van voetbal altijd waardeerde. Of ik het nu wilde of niet, het raakte me door de grootsheid van de club en de manier waarop hij me benaderde."

Hij koos echter voor zijn privéleven, waar hij flink van genoot in Andalusië. "Ik ben een familieman. Lorenzo (zijn zoontje, red.) houdt van deze plek, van deze stad. Toen we op vakantie waren in Brazilië vroeg hij steeds: pap, wanneer gaan we terug naar Spanje? Het gaat erom dat ik voor mijn kinderen zorg", besluit hij.