Wim Kieft verbaasd door Ajax-nieuws: "Die gozer is gek, man"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Antony gebeld door Duitse topclub: "Hebben het over een gigant"

Rik Engelbertink
bron: O Globo
Antony tegen Chelsea
Antony tegen Chelsea Foto: © BSR Agency

Antony kon afgelopen zomer een grote transfer maken. De Braziliaan is zeer succesvol bij Real Betis. Op Deadline Day kon hij echter naar Bayern München. Trainer Vincent Kompany belde Antony, die besloot dat zijn toekomst in Sevilla lag.

"Man, ik zal nu helemaal eerlijk tegen je zijn, ik was er echt van ondersteboven", vertelt Antony in gesprek met Globo over het belletje van Bayern. "We hebben het over een gigant, Bayern München. Kompany was super beleefd, hij zei dat hij mijn stijl van voetbal altijd waardeerde. Of ik het nu wilde of niet, het raakte me door de grootsheid van de club en de manier waarop hij me benaderde."

Hij koos echter voor zijn privéleven, waar hij flink van genoot in Andalusië. "Ik ben een familieman. Lorenzo (zijn zoontje, red.) houdt van deze plek, van deze stad. Toen we op vakantie waren in Brazilië vroeg hij steeds: pap, wanneer gaan we terug naar Spanje? Het gaat erom dat ik voor mijn kinderen zorg", besluit hij.

