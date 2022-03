Geschreven door Idse Geurts 31 mrt 2022 om 11:03

Antony heeft dinsdagavond, tijdens een interland van Brazilië tegen Bolivia, het veld per brandcard moeten verlaten. De Braziliaan kreeg in de 77ste minuut een schop tegen zijn been en kon de wedstrijd niet voortzetten. Dit meldt het Algemeen Dagblad. Het is echter niet bekend of de aanvaller écht ernstig geblesseerd is. Dit zal nog duidelijk moeten worden na verschillende tests. Hoewel de avond voor Antony in mineur afliep, wist het Braziliaanse elftal hun WK-kwalificatieduel wel met 4-0 te winnen van Bolivia.

Bij Ajax zullen ze zeker niet gelukkig zijn met deze nieuwe blessure van de Braziliaan. Anderhalve week geleden raakte Antony immers ook al geblesseerd in De Klassieker tegen Feyenoord. De aanvaller verliet toen het stadion op krukken, maar vloog vervolgens wel door naar Brazilië om zich aan te sluiten bij het nationale elftal. Hier werd Antony echter al snel fit genoeg bevonden en speelde de Braziliaan ‘gewoon’ twee wedstrijden voor zijn land.

Echter, zelfs als zijn blessure meevalt, kan Antony aankomende zaterdag niet in actie komen tegen FC Groningen. De Braziliaan is vanwege zijn rode kaart tegen Feyenoord immers geschorst.