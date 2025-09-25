Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Antony helpt Real Betis met belangrijke treffer: "Ik ben moe"

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Antony bij Real Betis
Foto: © Pro Shots

Antony lijkt zijn draai gevonden te hebben bij Real Betis, zeker op Europese avonden. De Braziliaanse aanvaller hielp zijn ploeg donderdagavond met een goal én assist aan een 2-2 gelijkspel tegen Nottingham Forest in de Europa League.

De ex-Ajacied gaf na afloop aan dat het geen makkelijke periode voor hem is geweest, maar dat deze wedstrijd voelde als een keerpunt. "Ik ben moe, het is erg moeilijk voor me geweest. Ik heb de afgelopen maanden weinig kunnen doen en train pas twee weken mee met het team", gaf Antony eerlijk toe na de wedstrijd, zo valt te lezen op Voetbal International. Ondanks zijn beperkte voorbereiding was hij de grote man bij Betis, dat de voorsprong van de Engelsen meerdere keren moest repareren.

De opluchting was groot bij de vleugelaanvaller. "Vandaag is een gevoel van opluchting. Ik sprak voor de wedstrijd met mijn broer en hij zei dat ik zou scoren. Mijn familie en ik hebben veel meegemaakt in de favela, we hebben heel moeilijke momenten gekend. Vandaag voel ik me sterk. Ik wil mijn doelpunt opdragen aan mijn zoon, vrouw en mijn broer."

In Sevilla wordt Antony inmiddels weer op handen gedragen. De regionale krant Diario de Sevilla noemde hem "de grote man tegen Forest" en ziet hoe hij "langzaam, maar zeker de top begint te bereiken." Ook AS is lovend en noemt hem simpelweg "de redder" van Betis. "Grote spelers staan op, wanneer niemand dat verwacht", aldus de sportkrant.

