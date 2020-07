Geschreven door Jelmer Jager 28 jul 2020 om 10:07

Antony ondertekende maandag officieel zijn contract bij Ajax. De Braziliaan is enorm vereerd om bij de Amsterdamse club te mogen tekenen. “Om te beginnen is het een eer om dit shirt te mogen dragen. En om onderdeel van dit team te worden. Met David Neres heb ik hier ook al een goede vriend. Ik voel mij heel vereerd en gelukkig. Ik dank de directie voor hun vertrouwen en dat ze mij hebben gescout om onderdeel te worden van deze fantastische club”, zegt hij in zijn eerste interview met Ajax TV.

“Vlak voordat ik mijn contract tekende, zag ik dit prachtige stadion. Dat was voor mij een droom. Ik speelde FIFA in dit stadion en nu het ik de eer om hier echt te spelen voor deze grote club. Ik voel me erg vereerd”, vervolgt de 20-jarige aanvaller, die al lang uitkeek naar dit moment. “De laatste periode droomde ik steeds vaker over mijn transfer en het spelen voor Ajax. Ik telde af naar het aantrekken van het shirt.”

‘Hij zei dat ik geen spijt zou krijgen’

Zijn familie was uiteraard zeer gelukkig met deze transfer. “Mijn familie was erg blij toen ik ze vertelde dat ik bij Ajax ging spelen. Het was een moment van heel veel vreugde en waarbij ze moesten huilen. Niet alleen voor mij, maar ook voor hen. Zij weten ook hoe groot en goed Ajax is. Ik ben blij dat ik daar onderdeel van mag zijn.”

Antony werd door Ajax verwelkomt met een prachtig nummer. Hij was onder de indruk en kan niet wachten om te beginnen. “Na die welkomstvideo kreeg ik nóg meer waardering voor de club en de mensen hier. Neres vertelde me al over de club en hoe het hier was. Hij zei dat ik er geen spijt van zou krijgen. Verder zei hij dat het een goed land is en dat Ajax een erg hecht team is. Hij was lovend. (…) Ik ben er klaar voor. Ik heb mij tijdens de quarantaine goed voorbereid en ik heb er heel veel aan gedacht. Dus ik voel me er klaar voor. Als de kans zicht voordoet, ben ik er 100% klaar voor.”