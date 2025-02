Antony hét onderwerp van gesprek in Spanje: "Hoofd niet buigen"

Real Madrid is woedend over het besluit van de Spaanse voetbalbond om de rode kaart van oud-Ajacied Antony in te trekken. Hierdoor is de rechtsbuiten van Real Betis alsnog speelgerechtigd voor de wedstrijd tegen de Koninklijke.

"Real Madrid zal het hoofd niet buigen voor deze dwaasheid", laat een anonieme bron binnen de club weten aan AS. Antony ontving zondag in blessuretijd een rode kaart na een onhandige tackle van achteren tijdens het duel met Getafe. Woensdag werd bekend dat de Braziliaan, die door Real Betis wordt gehuurd van Manchester United, toch geen schorsing krijgt.

"Dit is ongelooflijk", reageert Real Madrid anoniem. "In hun gretigheid om Real Madrid aan te vallen, worden zelfs de regels genegeerd. Het intrekken van een rode kaart die door de scheidsrechter duidelijk is beoordeeld en toegelicht in het wedstrijdrapport, is hetzelfde als wanneer de scheidsrechters wedstrijden voortaan opnieuw zouden fluiten."