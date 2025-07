'Antony imponeert: Saudische topclub legt bod neer bij United'

De transfer van João Félix naar Al Nassr is een flinke klap voor Benfica, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Al Nassr heeft Chelsea minimaal dertig miljoen euro betaald om Félix los te weken, zo meldt onder andere Fabrizio Romano.

Naast João Félix wil Al Nassr dus ook Antony binnenhalen. Hoewel de exacte hoogte van het bod niet bekend is, ligt de vraagprijs van Manchester United rond de zestig miljoen euro. Antony, die op huurbasis bij Real Betis helemaal is opgeknapt, heeft nog een contract bij United tot medio 2027. De Braziliaan zou een waardevolle aanvulling kunnen zijn op de al aanwezige aanvalskracht van de club.

Momenteel beschikt Al Nassr al over sterspelers als Cristiano Ronaldo en Sadio Mané. Met de mogelijke komst van João Félix en Antony dreigt het daardoor behoorlijk druk te worden in de voorhoede van de Saudische topclub. Dit toont aan dat Al Nassr ambitieus bezig is met het versterken van de selectie voor komende seizoenen.