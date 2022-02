Geschreven door Idse Geurts 16 feb 2022 om 10:02

Meerdere clubs uit de Premier League tonen interesse in Antony. Dit meldt het Engelse medium 90min. Vooral grootmachten Liverpool, Manchester City en Chelsea willen de Braziliaan graag toevoegen aan hun selectie. Daarnaast lijken ook clubs uit Italië en Spanje interesse te hebben. Antony heeft echter zijn zinnen gezet op een transfer naar de Premier League.

Hierdoor lijkt ook Bayern München geen kans meer te maken op de diensten van de vleugelflitser. Afgelopen jaar ging het gerucht rond dat Bayern vergaande interesse had in Antony. Naar verluidt sprak de Duitse club zelfs met de vertegenwoordigers van Antony. De interesse van Bayern nam echter af nadat Kingsley Coman een nieuw contract had getekend bij ‘der rekordmeister’. Desalniettemin, mocht Bayern nog interesse hebben in Antony, dan lijken ze nu buiten de boot te vallen.

Antony is nu bezig aan zijn tweede seizoen bij Ajax. De Braziliaan behoort tot de vaste basiself en maakt elke week veel indruk. Vooral voor zijn optredens in de Champions League oogst Antony veel lof. De aanvaller lijkt regelmatig ongrijpbaar voor verdedigers. Dit seizoen scoorde Antony al elf keer in alle officiële wedstrijden. Ook bereidde hij acht doelpunten voor.