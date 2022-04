Geschreven door Idse Geurts 05 apr 2022 om 09:04

Ajax moet het de rest van het huidige seizoen mogelijk stellen zonder Antony. Dit melden de Amsterdammers via de officiële clubkanalen. De Braziliaan komt in elk geval niet meer in april in actie. Aangezien het seizoen niet heel lang meer duurt, komt hierdoor dus ook de rest van zijn seizoen in gevaar.

De 22-jarige aanvaller moest vorige week, tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd Brazilië – Bolivia, het veld per brancard verlaten. Vervolgens is de Braziliaan in Nederland onderzocht. Hierna bleek dat de aanvaller een vrij ernstige enkelblessure heeft opgelopen. Het is dus echter niet zeker wanneer de aanvaller weer op het veld kan verschijnen.

Door deze blessure heeft Antony misschien ook al zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld. Meerdere clubs tonen de laatste weken interesse in de Braziliaanse vleugelaanvaller. Onder meer Bayern München heeft naar verluidt al zijn interesse kenbaar gemaakt bij Ajax. Daarnaast gaan er ook geruchten rond dat Erik ten Hag Antony wil meenemen naar zijn volgende club. Mocht Ten Hag dus vertrekken naar Manchester United, dan bestaat er een grote kans dat Antony hem zal volgen.

Het is dus te hopen dat de revalidatie van Antony spoedig verloopt en we hem in elk geval nog in een Ajax-shirt kunnen bewonderen.