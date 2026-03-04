Antony krijgt het aan de stok met eigen fans: "Erg gepassioneerd"

"Antony zorgde zondag voor een van de hoogtepunten van het La Liga-seizoen door de score te openen in de Andalusische derby tussen Real Betis en Sevilla met een schitterende omhaal", zag het Spaanse Marca. "Hij reageerde het snelst en rondde met een acrobatische beweging af, waardoor de doelman kansloos was. Zonder aarzeling zette hij een omhaal in, die hij perfect raakte en in het net liet belanden. De techniek, timing en het inzicht transformeerden een rommelige aanval in een spectaculair doelpunt."

Ook Diario AS was lovend over Antony: "Je eerste doelpunt in de derby en je scoort met een omhaal. De Braziliaan opende de score in de derby van Sevilla met een omhaal en liet daarmee maar weer eens zien over welke kwaliteiten hij beschikt. Dit was echt iets bijzonders. La Cartuja barstte los."

Na afloop kreeg Antony het echter aan de stok met de eigen aanhang. "Ik probeerde Antony tegen te houden, zodat hij daar niet heen zou gaan", vertelde ploeggenoot Cucho Hernández aan Spaanse media. "Hij werd een beetje boos door de manier waarop sommige fans hem benaderden. Ik probeerde hem te kalmeren, want dat is niet goed voor ons. Vandaag moesten we gewoon naar de Betis-fans luisteren. De Betis-fans hadden alle recht om boos te zijn."

"Omdat Antony erg gepassioneerd is, probeerde ik ook met de supporters op de tribune te praten en ze te laten weten dat Antony zich enorm inzet. Ik probeerde de situatie te sussen. Het is normaal, de fans zijn boos. Ik begrijp het, van een 2-0 voorsprong naar een 2-2 gelijkspel, dat kan niet. Antony was niet boos, hij kwam gewoon even praten, maar het was gewoon niet het juiste moment. Alles was op dat moment zo gespannen", aldus Hernández.