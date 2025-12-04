Antony krijgt vraag over Ajax-situatie: "Ik heb geen idee..."

Antony was afgelopen weekend tijdens het duel tussen Real Betis en Sevilla geschorst en kon daardoor in gesprek met Kick 't Met van Ziggo Sport een aantal vragen beantwoorden. Ook werd hem natuurlijk gevraagd naar de situatie van Ajax, maar dat liep anders dan verwacht.

Allereerst krijgt Antony de vraag of hij Ajax wel eens mist. Ja, natuurlijk", aldus de recordverkoop van de Nederlandse club, die vervolgens ook wordt gevraagd of hij weet hoe de Amsterdammers ervoor staan op het moment. "Ik heb geen idee...", is zijn reactie daarop.

"Ik hou van Ajax en Amsterdam. Topstad, topclub." Maar dan grijpt de perschef ineens in en wordt Antony vermanend toegesproken. "Niet te veel zeggen." "Ik praat met wie ik wil", reageerde Antony vervolgens fel.