22 feb 2022

Antony is erg onder de indruk van Dusan Tadic. Dit meldt de Braziliaan tegenover De Telegraaf. De vleugelaanvaller leert dan ook het meeste van Tadic. Volgens Antony leeft Tadic écht voor de topsport.

“Onze aanvoerder Dusan Tadic is elke dag bezig met wat het inhoudt om profvoetballer te zijn en maakt ons duidelijk wat er nodig is om de top te bereiken en prijzen te winnen. Hij eist dat we leven als een prof”, laat Antony weten. Toch maken ook zijn andere medespelers indruk op Antony. “Maar ik prijs me gelukkig met al mijn medespelers om me heen. Het niveau op de trainingen en in de wedstrijden is ontzettend hoog, waardoor ik altijd alles moet geven”.

Daarnaast, steekt Antony ook nog de loftrompet over Erik ten Hag. “Het team is het allerbelangrijkste, maar iedere speler wordt onder zijn leiding een betere voetballer door zijn trainingen. Sinds mijn komst heeft hij me veel vertrouwen gegeven en geloofd in wat ik kan. Daar ben ik hem dankbaar voor. Ik respecteer hem zeer.

Tot slot noemt de Braziliaan Ajax ‘een geweldige club’ voor jonge voetballers. “Bij Ajax kun je in de relatieve luwte de laatste stappen naar de top zetten. Ajax heeft me laten groeien en via deze club ben ik in het nationale elftal gekomen”, besluit Antony zijn lofzang.