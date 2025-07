'Antony mag weg: twee clubs meest concreet voor oud-Ajacied'

Antony mag net als Tyrell Malacia, Jadon Sancho en Alejandro Garnacho op zoek naar een nieuwe club deze zomer. Het viertal was niet welkom op de trainingskamp van Manchester United en is dus hard op weg naar de uitgang. De voormalig vleugelaanvaller van Ajax was het afgelopen halfjaar in vorm bij Real Betis, maar de Spaanse club heeft niet de middelen hem definitief over te nemen.

Dus is de toekomst van de Braziliaan nog niet zeker. Atlético Madrid, Bayern München en Bayer Leverkusen werden al aan hem gelinkt, maar twee nog niet nader genoemde clubs uit Saoedi-Arabië zouden momenteel het meest concreet zijn voor Antony. De vleugelspeler heeft zijn keuze nog niet gemaakt, maar heeft de voorkeur in Europa te blijven. Manchester United wil zo'n 35 tot veertig miljoen euro zien voor de international.