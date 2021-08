Geschreven door Jessica Westdijk 31 jul 2021 om 14:07

Edson Alvarez doet het met Mexico uitstekend op de Gold Cup en hetzelfde geldt voor Antony en Brazilië op de Olympische Spelen. Brazilië bereikte zaterdag de halve finale. Ajax moet dus nog een tijdje geduld hebben voordat het Antony terug heeft.

In de kwartfinale tegen Egypte had Antony een basisplaats. De Ajacied zag Matheus Cunha in de 37e minuut de 1-0 maken. Dat was ook nog altijd de stand toen Antony na ruim een uur met geel op zak het veld moest verlaten. In het restant van het duel werd er niet meer gescoord, maar 1-0 was dus voldoende. In de halve finale komt Brazilië Zuid-Korea of Mexico tegen.

De halve finale wordt gespeeld op 3 augustus om 10.00 Nederlandse tijd.