Geschreven door Jessica Westdijk 15 mei 2021 om 14:05

Antony mag met Brazilië naar de Olympische Spelen. De Braziliaanse bond maakte vrijdag via Twitter de selectie bekend. Mooi nieuws voor de aanvaller natuurlijk, maar mogelijk minder goed nieuws voor Ajax.

De Olympische Spelen vinden van 21 juli tot en met 8 augustus plaats in Japan. De finale voor de voetballer wordt gespeeld op zaterdag 7 augustus en dat is slechts één dag voordat het eerste duel van Ajax wordt gespeeld. Op 8 augustus speelt Ajax namelijk om de Johan Cruijff Schaal en een week later gaat de Eredivisie van start.