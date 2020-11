Geschreven door Auke Kooreman 21 nov 2020 om 20:11

De nieuwe Braziliaanse smaakmaker Antony lijkt zijn plekje al te hebben veroverd in de basis van Erik ten Hag, maar moet aanstaande zondag vanaf de tribune de wedstrijd bekijken. De vleugelaanvaller deed vrijdag niet mee met de groep en werkte alleen aan zijn herstel.

Antony is nog niet hersteld van zijn hamstringblessure die hij voor de interlandperiode in het laatste duel tegen FC Utrecht opliep. De Braziliaan moest het veld geblesseerd verlaten voor zijn boezemvriend David Neres. Of Antony beschikbaar is in het duel met Midtjylland, is nog altijd een groot vraagteken.

De smaakmaker meldde zich ook al af voor de twee duels met Olympische Braziliaanse selectie. Neres en de uitgeleende Danilo waren wel aanwezig bij selectie voor de oefenwedstrijden tegen Zuid-Korea en Egypte onder 23. De artiest, die de mensen thuis op hun puntje van de stoel laat zitten, is goed begonnen aan zijn eerste seizoen in Amsterdam. Met zijn snelle, creatieve acties, 5 doelpunten en twee assist is hij een erg belangrijk speler voor het team geworden.