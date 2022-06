Geschreven door Idse Geurts 29 jun 2022 om 10:06

Antony kampt nog altijd met een enkelblessure. Hierdoor zal de Braziliaan ook voorlopig nog niet in actie komen voor Ajax. Dit meldt Alfred Schreuder tegenover ESPN. De oefenmeester hoopt dat hij in augustus weer beroep kan doen op de aanvaller. Hierdoor lijkt Antony echter wel de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal te moeten missen. Deze vindt plaats op 30 juli.

De aanvaller is echter wel al terug van zijn vakantie. In Amsterdam werkt Antony hard aan zijn revalidatie. “Hij is in Amsterdam”, laat Schreuder weten. “Hij revalideert nog van zijn blessure. Het gaat redelijk goed, maar ik denk dat de aankomende weken belangrijk zijn. Voor zijn blessure hopen we dat het snel verbetering oplevert. Ik ga ervan uit dat hij aan het einde van de voorbereiding fit is. Begin augustus? Dat hoop ik wel, ja” stelt de oefenmeester van Ajax.

Het volgende trainingskamp lijkt Antony dus ook aan zich voorbij te moeten laten gaan. Begin juli reist de Ajax-selectie naar Oostenrijk om zich voor te bereiden op het aankomende seizoen. Hier zijn dan ook alle sterkhouders en internationals weer bij. Ook de strijd om de Johan Cruijff Schaal loopt dus gevaar voor Antony. Wellicht is de aanvaller op tijd fit, maar ook dan Antony ritme missen. Schreuder zal in zijn eerste belangrijke wedstrijd dus al in oplossingen moeten denken.

Daarnaast bestaat er ook een kans dat Antony helemaal niet meer uitkomt voor Ajax. De Amsterdammers zijn immers al maanden in gesprek met Manchester United over een mogelijke transfer van de Braziliaan.