Antony onthult: "De dokters zeiden dat zij zou sterven, of ik"

Real Betis Sevilla gaat donderdagavond op bezoek bij Fiorentina en voormalig Ajacied Antony is dit seizoen één van de uitblinkers bij de Spaanse club. De behendige vleugelaanvaller (25) heeft echter een moeizame jeugd achter de rug en vertelde een opmerkelijke anekdote in aanloop naar het duel in de Europa League.

"Mijn geboorte was moeilijk, ik kwam al toen mijn moeder pas zeven maanden zwanger was", sprak hij in een interview met Universo Valdano. "De dokters zeiden dat zij zou sterven, of ik. Godzijdank hebben we het allebei goed doorstaan, maar het was een heel lastige periode", aldus Antony.

"Ik werd een zeer vastberaden kind, ik geloofde altijd in mijn droom", besluit de Braziliaan in het televisieprogramma van Jorge Valdano op de Spaanse zender Movistar+. Antony vertrok in 2022 bij Ajax en heeft bij zijn werkgever Manchester United overigens nog een contract tot medio 2027.