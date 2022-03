Geschreven door Idse Geurts 21 mrt 2022 om 10:03

Antony was gistermiddag van onschatbare waarde in de wedstrijd tegen Feyenoord. Het leek erop dat Ajax en Feyenoord de punten zouden delen, maar Antony schoot in de laatste minuten toch de 3-2 tegen de touwen. Het was echter niet alleen maar rozengeur en maneschijn voor Antony. De Braziliaan ontving in de blessuretijd nog zijn tweede gele kaart. De eerste gele kaart kreeg Antony nadat hij zijn shirt uittrok tijdens de viering van zijn doelpunt. Even later ontving de aanvaller een tweede gele prent vanwege vermeend tijdrekken. Volgens Antony was er echter geen sprake van een toneelstukje.

“Ik weet niet echt wat er gebeurde. Ik lag geblesseerd buiten het veld en ik kwam terug het veld in. Dusan Tadic gooide me omver en toen kreeg ik mijn tweede gele kaart. Het was een hele rare situatie, met de spanning die daar natuurlijk bij hoort”, laat Antony weten tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijd.

De Braziliaan lijkt dan ook nog steeds last te hebben van zijn blessure. “Ik had al last van mijn enkel na de wedstrijd tegen Benfica. Het ging de afgelopen dagen wel weer goed met me, ik heb de afgelopen dagen gewoon getraind, maar ik heb toch iets meegenomen naar deze wedstrijd. Ik weet nog niet precies wat het is en hoe erg het is, maar vandaag gaat ernaar gekeken worden”, stelt de aanvaller.

Zijn gele kaarten betekenen echter wel dat Antony is geschorst voor de komende wedstrijd tegen FC Groningen. De eerste gele kaart zorgde hier al voor. De vleugelspeler stond voorafgaand tegen Feyenoord immers al op scherp.