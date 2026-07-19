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Antony slaat Bayern München af: "Geen spijt van mijn beslissing"

Joram
Antony bij Real Betis
Antony bij Real Betis Foto: © BSR Agency

Antony had deze zomer de kans om een transfer naar Bayern München te maken, maar besloot ervoor te kiezen om bij Real Betis te blijven. De Braziliaan, die in Sevilla weer zijn vorm terugvond, werd gevolgd door de Duitse topclub, maar zag uiteindelijk af van een overstap.

In gesprek met BILD vertelt de voormalig speler van Ajax over de belangstelling van Bayern. Trainer Vincent Kompany nam persoonlijk contact met hem op, iets wat Antony als een groot compliment beschouwt. "Het was natuurlijk een enorme eer. Ik heb veel respect voor Bayern München en ook voor Vincent Kompany. Hij is een trainer die ik bewonder. Als een club als Bayern interesse in je toont en de trainer je persoonlijk belt, betekent dat veel voor iedere speler."

Toch koos de aanvaller niet voor een nieuw avontuur, maar voor rust en vertrouwen bij Real Betis. Zijn beslissing had volgens hem niet alleen met sportieve redenen te maken, maar ook met zijn privésituatie. "Ik nam die keuze samen met mijn familie. Op dat moment zat ik in een moeilijke periode en had ik een plek nodig waar ik gelukkig kon zijn. Niet alleen als voetballer, maar ook als persoon."

Bij Betis vond Antony opnieuw het plezier in het voetbal terug. Na een lastige periode bij Manchester United groeide hij in Spanje weer uit tot een belangrijke speler en trok hij opnieuw de aandacht van verschillende clubs.

Toch kijkt de Braziliaan niet terug met twijfels op zijn keuze. De overstap naar Bayern heeft hem nooit doen twijfelen. "Ik voelde dat Real Betis precies de juiste club voor mij was. Daarom heb ik absoluut geen spijt van mijn beslissing", aldus Antony.

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