Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Antony slaat Bayern München af: "Geen spijt van mijn beslissing"

Joram
Antony bij Real Betis
Antony bij Real Betis Foto: © BSR Agency

Antony had deze zomer de kans om een transfer naar Bayern München te maken, maar besloot ervoor te kiezen om bij Real Betis te blijven. De Braziliaan, die in Sevilla weer zijn vorm terugvond, werd gevolgd door de Duitse topclub, maar zag uiteindelijk af van een overstap.

In gesprek met BILD vertelt de voormalig speler van Ajax over de belangstelling van Bayern. Trainer Vincent Kompany nam persoonlijk contact met hem op, iets wat Antony als een groot compliment beschouwt. "Het was natuurlijk een enorme eer. Ik heb veel respect voor Bayern München en ook voor Vincent Kompany. Hij is een trainer die ik bewonder. Als een club als Bayern interesse in je toont en de trainer je persoonlijk belt, betekent dat veel voor iedere speler."

Toch koos de aanvaller niet voor een nieuw avontuur, maar voor rust en vertrouwen bij Real Betis. Zijn beslissing had volgens hem niet alleen met sportieve redenen te maken, maar ook met zijn privésituatie. "Ik nam die keuze samen met mijn familie. Op dat moment zat ik in een moeilijke periode en had ik een plek nodig waar ik gelukkig kon zijn. Niet alleen als voetballer, maar ook als persoon."

Bij Betis vond Antony opnieuw het plezier in het voetbal terug. Na een lastige periode bij Manchester United groeide hij in Spanje weer uit tot een belangrijke speler en trok hij opnieuw de aandacht van verschillende clubs.

Toch kijkt de Braziliaan niet terug met twijfels op zijn keuze. De overstap naar Bayern heeft hem nooit doen twijfelen. "Ik voelde dat Real Betis precies de juiste club voor mij was. Daarom heb ik absoluut geen spijt van mijn beslissing", aldus Antony.

Gerelateerd:
Maurice Steijn

Steijn fel: "Ik heb me altijd ongelooflijk gestoord aan dat woord"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

Martínez en Tagliafico strijden in WK-finale om miljoenen euro's

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Antony Santos
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"

0
Marcos Leonardo

Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"

0
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

0
Hedwiges Maduro in Amsterdam

Maduro: "Hij gaat jongens als Mokio beter maken, ook qua leven"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

Grote zorgen om Frenkie de Jong: "Dan is het op vakantie gebeurd"

0
Wilred Genee in café in Soest

VIDEO | 'Wilfred Genee zoenend met andere vrouw gespot in café'

0
Aaron Bouwman

Bouwman kijkt uit naar Ajax-transfer: "Een nóg grotere naam"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Antony slaat Bayern München af: "Geen spijt van mijn beslissing"

Martínez en Tagliafico strijden in WK-finale om miljoenen euro's

'Oude Eredivisie-club van Tadic zoekt contact over terugkeer'

Garrido verklaart: "Heb samen met hem gespeeld bij Rayo Vallecano"

Sonck openhartig: "Toen zat ik bij Ajax, toen heb ik geweigerd"

Steijn steekt loftrompet over Ajax-aanwinst: "Verwacht er veel van"

'Twee Ajacieden maken de grootste sprong dankzij komst van Míchel'

'Kjell Scherpen staat in de belangstelling van Engelse club'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws