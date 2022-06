Geschreven door Idse Geurts 28 jun 2022 om 12:06

Antony is ontevreden over de wijze waarop Ajax onderhandelt met de in hem geïnteresseerde clubs. Ajax hanteert een vraagprijs van 80 miljoen euro, maar Antony vindt dit bedrag buitenproportioneel. Dit meldt De Telegraaf aan de hand van geluiden uit Brazilië. Volgens de ochtendkrant is het zelfs mogelijk dat de aanvaller overgaat tot werkweigering.

Vooralsnog is vooral Manchester United geïnteresseerd in de buitenspeler. Ook Antony ziet de overstap naar de club van Erik ten Hag wel zitten. United lijkt echter niet te willen voldoen aan de vraagprijs van Ajax. Er bestaat dus een grote kans dat Antony zijn droomtransfer in rook op ziet gaan vanwege de houding van Ajax. De buitenspeler vindt echter dat Ajax minder hoog in de boom moet gaan zitten. Volgens De Telegraaf is Antony zelfs bereidt om, net als Davinson Sanchez in het verleden, een transfer te forceren via een werkweigering.

Hopelijk komt het niet tot een werkweigering van Antony. Alfred Schreuder heeft immers laten weten dat hij er enorm naar uitkijkt om samen met Antony te werken. “We willen hem echt behouden. Ik wil graag met hem werken, dat weet hij en dat weet de club ook”, liet Schreuder weten tegenover ESPN. Het lijkt er dus op dat Antony nog even moet wachten op een transfer.