Geschreven door Idse Geurts 28 sep 2021 om 11:09

Opvallend nieuws vanuit Brazilië. Het Braziliaanse medium UOL, stelt dat Ajax een vraagprijs van 40 miljoen euro hanteert voor Antony. Dit is tien miljoen meer dan Ajax in de zomer wilde hebben voor de Braziliaanse dribbelaar. Afgelopen transferperiode toonde Bayern München nog enige interesse voor Antony. Ajax verlangde toen nog 30 miljoen euro, maar hier wilde de Duitse grootmacht niet aan voldoen. Naar verluidt wil Bayern Antony nog steeds inlijven, maar ze zullen dus nog meer geld op tafel moeten leggen.

De stijging van Antony’s transferwaarde heeft natuurlijk te maken met de uitstekende vorm waarin de Braziliaan verkeert. Dit seizoen scoorde de vleugelspeler al twee keer in vijf Eredivisie wedstrijden. Ook behoorde Antony tot een van de absolute uitblinkers in de Champions League wedstrijd tegen Sporting Portugal. Hierin wist hij drie doelpunten voor te bereiden.

Naast Bayern, lijkt ook FC Barcelona geïnteresseerd te zijn in Antony. De Spaanse club verkeert financieel gezien echter in zwaar weer. Hierdoor lijkt het niet aannemelijk dat Antony naar Barcelona verkast. Wat wel zeker is, is dat Ajax winst zal gaan maken op de Braziliaan. In 2020 kwam Antony immers voor 15,75 miljoen euro over van Sao Paolo.