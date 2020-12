Geschreven door Jordi Smit 02 dec 2020 om 10:12

© Proshots

Antony moest de heenwedstrijd tegen Liverpool nog aan zich voorbij laten gaan, maar anderhalve maand later was hij op Anfield wél van de partij. Hoewel de Braziliaan een prima wedstrijd speelde, lukte het hem niet om zijn stempel op het duel te drukken.

De jonge voetballer doet het vooralsnog uitstekend bij de Amsterdammers. Antony kwam met hoge verwachtingen naar Nederland en moest bovendien Hakim Ziyech doen vergeten. In de Eredivisie maakte hij al indruk met zijn korte voetbewegingen en explosiviteit en ook in de Champions League komt Ajax met hem uitstekend voor de dag. Zelf geniet hij eveneens van het Miljardenbal: “Vorig jaar keek ik er nog naar, nu speel ik er en maak ik doelpunten. Het geeft me vlinders in mijn buik en was iets emotioneels voor mij. Vooral als je mag spelen tegen voetballers als Alisson Becker, Roberto Firmino en Fabinho. Dat is een eer”, refereert hij tegenover The Guardian aan zijn landgenoten.

Ondanks Antony pas net onderdeel is van de A-selectie van Ajax, heeft de voetballer grootse dromen in zijn hoofd. Zo hoopt hij in de toekomst tot de betere voetballers van de wereld te behoren. “Ik wil kampioen worden, historie schrijven, groeien als voetballer en een voorbeeld zijn op het veld. Ook wil ik in de toekomst de strijd aangaan om gekozen te worden tot beste voetballer ter wereld”, aldus Antony.