Antony wil inspiratie zijn: "Had geen eens voetbalschoenen"

In Sevilla kwam Antony deze winter terecht in een warm bad. Coach Manuel Pellegrini speelde daarin een grote rol. “Hij belde me persoonlijk toen ik in Manchester zat", vertelt Antony in gesprek met ESPN. "Dat gaf me meteen vertrouwen om mijn beste spel te kunnen spelen. Hij is een geweldige coach en een soort vader voor deze groep.” Daarnaast sprak hij met andere spelers, bijvoorbeeld landgenoot Emerson Royal. “Iedereen sprak vol lof over de club, de staf, de spelers, de fans en de stad. Het eten, het weer, de mensen: alles klopt hier.”

Inmiddels kan de aanvaller weer vooruit kijken. "Ik wil terug naar de nationale ploeg. Ik wil een WK spelen, mijn zoontje trots maken", stelt hij. "Maar ook buiten het veld wil ik groeien. Ik wil een inspiratie zijn voor de kinderen uit de favela. Ik wil hen laten zien dat sommige dromen echt uit kunnen komen. Zonder kansen komt niemand er. Maar het begint wel bij geloof in jezelf, hoe klein de kans ook is. Ik had vroeger niet eens voetbalschoenen, maar ik ben blijven knokken.”

In LaLiga maakt Betis momenteel indruk. We wonnen van Real Madrid, pakten een punt bij Barcelona en we groeien als ploeg. We zijn hecht, moeilijk te verslaan en ik voel dat respect van andere teams. We doen zelfs mee om de Champions League-plaatsen", aldus Antony, die tot de zomer in ieder geval bij Betis speelt. "Ik weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Het is te vroeg om te zeggen of ik hier blijf. Ik heb het hoe dan ook heel erg naar me zin, maar we zien wel wat er na dit seizoen gebeurt."