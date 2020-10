Geschreven door Auke Kooreman 20 okt 2020 om 23:10

De 20-jarige Braziliaan werd dit jaar gehaald van Sao Paulo. De club betaalde 15,75 miljoen voor hem en dat kan met bonussen nog oplopen naar 21,75 miljoen. De Braziliaan sprak zich eerder uit over Champions League, maar moet de eerste wedstrijd helaas voorbij zich laten gaan.

Woensdagavond speelt Ajax tegen Liverpool. Na 54 jaar komen AFC Ajax en Liverpool elkaar weer eens tegen in Amsterdam. Iedereen kent de mistwedstrijd tussen beide ploegen, maar nog niemand heeft beide ploegen goed kunnen zien voetballen in Amsterdam. Woensdag 21 oktober krijgen de mensen weer de kans om de twee aanvallende ploegen te zien voetballen, maar Antony krijgen de mensen voor de tv niet te zien.

Er ligt dan ook flink wat druk op de schouders van de jongeling, maar hij stelt zelf dan ook niet de minste doelen: “Ik wil elk seizoen strijden om de landstitel en kampioen worden. Ik wil mijn naam in de clubgeschiedenis vestigen. Het belangrijkste doel dat ik heb genoteerd, is het spelen van een Champions League-finale. Vorig jaar heb ik gezien dat het mogelijk is. Ajax was de sensatie van de Champions League met een jong en zeer getalenteerd team. Dat trok mijn aandacht”, vertelt hij aan ELF Voetbal.

De Braziliaan liet in begin van de competitie al van zich spreken. Zondagmiddag was de Braziliaan nog trefzeker en staat hij na 5 wedstrijden al op 3 goals. Waarom de creatieve buitenspeler afwezig is nog onduidelijk. Op de vraag of de Braziliaan besmet is met het coronavirus, antwoordde Ten Hag: “Daar doen wij nooit uitspraken over,” vertelt de coach op de persconferentie.