Antony woest na wissel tegen Feyenoord: "Had bozer moeten zijn"

Antony was woensdagavond woest toen hij van het veld werd gehaald tegen Feyenoord. De voormalig Ajacied smeet zijn trui op de grond en stormde de spelerstunnel van La Cartuja in.

Antony werd na een uur naar de kant gehaald door Trainer Manuel Pellegrini. Hij probeerde op de persconferentie na afloop duidelijk de gemoederen te bedaren. "Het was een technische beslissing", aldus Pellegrini. "We verloren de bal te vaak en er waren alternatieven beschikbaar. Hij ging even naar de kleedkamer, maar ging daarna meteen weer op de bank zitten. Er is absoluut geen probleem."

De oud-Ajacied bleef nog een kwartier in de kleedkamer zitten voordat hij weer terugkwam. Volgens Diario de Sevilla ontbrak het Antony aan zelfreflectie. "Natuurlijk is het begrijpelijk dat voetballers gefrustreerd zijn als ze worden gewisseld", schrijft het regionale dagblad. "Maar in dit geval zou het eerlijker zijn als hij vooral wat bozer op zichzelf was geweest. Want afgezien van de bal die hij in de eerste helft veroverde bij een kans voor Troy Parrott, speelde hij een zwakke wedstrijd."