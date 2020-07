Geschreven door Jordi Smit 27 jul 2020 om 19:07

© Proshots

Antony Matheus dos Santos was maandagochtend voor het eerst op het trainingsveld van Ajax te bewonderen. De 20-jarige Braziliaan trainde daar met Alessandro Schoenmaker, die hem de afgelopen periode in Nederland en Brazilië begeleidde.

“Direct na aankomst in Nederland werd bij beiden uit voorzorg een coronatest afgenomen”, schrijven de Amsterdammers op de clubwebsite. “Daarna volgde een periode van quarantaine totdat er na een volgende test groen licht was om het veld op te gaan. Zijn eerste stappen op het trainingsveld van Ajax heeft hij dus inmiddels gezet.” Het is de bedoeling dat Antony de komende dagen individueel blijft trainen, waarna hij op zaterdag 1 augustus bij de groep kan aansluiten.

De Braziliaanse aanvaller kreeg op dezelfde dag eveneens een rondleiding van algemeen directeur Edwin van der Sar en directeur voetbalzaken Marc Overmars in de Johan Cruijff Arena. De talentvolle buitenspeler keek naar verluidt vol bewondering naar de plek waar hij in de toekomst wil schitteren.