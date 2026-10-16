Antony's huis overvallen en leeggeroofd: "Wat me het boos maakt..."
Op het moment dat Antony met Real Betis tegen FC Porto speelde in de Champions League, werd het huis van de rappe oud-Ajacied overvallen. Zijn ploeg won met 3-2, al dacht hij daarna het duel niet vaak meer aan. Op zijn eigen Instagram-kanaal doet hij verslag.
"Vandaag moet ik een situatie delen die me emotioneel en boos maakt. Een avond die alles had om wonderlijk te eindigen, zorgde voor juist frustratie. Mijn huis is overvallen", schrijft Antony. Momenteel onderzoekt de politie het voorval.
De financiële schade is te overzien, maar mentaal lijdt hij onder de overval. "Wat mij het meest boos maakt, is niet het materiële verlies. Maar het gevoel van onveiligheid in mijn eigen huis. Daar moet je je het meest beschermd voelen. Het is verschrikkelijk om die onzekerheid in de ogen van mijn familie te zien", zegt Antony.
Of er familieleden in het huis waren op het moment van de overal is niet duidelijk. "Maar voor mij is nu wel één ding duidelijk, er zijn geen materiële zaken in de wereld die evenveel waard zijn als de gezondheid van je familie", schrijft hij tot besluit.
Sinds zijn komst van Manchester United kwam Antony in 72 officiële duels uit voor Real Betis. Daarin was hij goed voor 23 goals en vijftien assists. Aanstaande zaterdag staat de kraker met FC Barcelona voor de buitenspeler op het programma.
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