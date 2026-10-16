Antony's huis overvallen en leeggeroofd: "Wat me het boos maakt..."

Op het moment dat Antony met Real Betis tegen FC Porto speelde in de Champions League, werd het huis van de rappe oud-Ajacied overvallen. Zijn ploeg won met 3-2, al dacht hij daarna het duel niet vaak meer aan. Op zijn eigen Instagram-kanaal doet hij verslag.

"Vandaag moet ik een situatie delen die me emotioneel en boos maakt. Een avond die alles had om wonderlijk te eindigen, zorgde voor juist frustratie. Mijn huis is overvallen", schrijft Antony. Momenteel onderzoekt de politie het voorval.

De financiële schade is te overzien, maar mentaal lijdt hij onder de overval. "Wat mij het meest boos maakt, is niet het materiële verlies. Maar het gevoel van onveiligheid in mijn eigen huis. Daar moet je je het meest beschermd voelen. Het is verschrikkelijk om die onzekerheid in de ogen van mijn familie te zien", zegt Antony.