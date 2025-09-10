Anwar El Ghazi sluit roerige periode af en vindt club in Qatar

Na een roerige periode heeft Anwar El Ghazi een nieuwe club gevonden. De voormalig vleugelaanvaller van Ajax en PSV gaat aan de slag bij het Qatarese Al Sailiya.

In de aankondigingsvideo van zijn nieuwe club is opvallend veel aandacht voor een armbandje met de tekst ‘Free Palestine’, een duidelijke verwijzing naar de situatie bij FSV Mainz, waar El Ghazi in 2023 werd ontslagen na een pro-Palestijnse post op sociale media. De Duitse club kreeg later ongelijk van de rechter en moest de buitenspeler 1,7 miljoen euro nabetalen. Na een kortstondig verblijf bij Cardiff City zat El Ghazi sinds deze zomer zonder club.

Bij Al Sailiya wordt hij teamgenoot van onder meer Mohamed Taabouni en Kellian van der Kaap. Een terugkeer in de Eredivisie leek even een optie, maar El Ghazi kiest dus voor een avontuur in de Qatar Stars League.