Appiah: "Dan zijn wij een van de allerbeste ploegen van de KKD"
Jong Ajax kent een zeer teleurstellend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Toch vindt aanvoerder Avery Appiah dat de beloften meer dan genoeg kwaliteit hebben.
Jong Ajax is nog altijd de hekkensluiter in de KKD, maar won vrijdagavond wel van Jong PSV. "Als je dan ziet wat voor energie en beleving wij in deze wedstrijd stoppen… Dan zie je dat we gewoon goed kunnen voetballen en kunnen winnen", reageert Appiah na afloop bij ESPN.
De beloften kennen een bewogen seizoen, beseft de aanvoerder. "Ik wil het niet als smoes gebruiken, maar het speelt zeker in ons achterhoofd. Als je ziet dat we onze voeten laten spreken, dan zijn wij een van de allerbeste ploegen van de KKD", meent hij.
Appiah ziet meer dan genoeg kwaliteit bij Jong Ajax, alleen komt het er lang niet altijd uit dit seizoen. "Dat zie je aan de combinaties die wij uitvoeren, op tactisch gebied, de faciliteiten van de club en de jongens die we op het veld hebben staan. Dat zijn niet zomaar jongens, maar internationals", besluit hij.
