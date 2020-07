Geschreven door Jordi Smit 08 jul 2020 om 11:07

Mohammed Nouri is weer op het voetbalveld te vinden. De 26-jarige broer van Appie vond het lastig om weer te sporten, terwijl zijn broertje in bed ligt, maar Donny van de Beek wist hem toch over te halen om naar zijn oude club Veensche Boys in Nijkerkerveen te gaan.

“De jongens zien ook dat ik het lastig heb, dat ik soms geen zin heb in een training of dat ik te laat kom”, vertelt Mohammed aan het Algemeen Dagblad. “Het fijne eraan is dat ze niet vragen naar het waarom, maar er juist naar handelen. Ze klagen er niet over, maar blijven normaal doen.” Mohammed gaat nog elke dag langs bij zijn broertje, zo vertelt hij. “Als ik een lange dag achter de rug heb, ga ik om twee uur ‘s nachts nog naar hem toe. Voor mij is het twee, drie minuten lopen. Dan vertel ik hem wat ik gedaan heb of hoe het is met mijn dochtertje van anderhalf. Eigenlijk doe ik wat alle broers en vrienden met elkaar doen.”

Ook op straat is er drie jaar na het drama rondom Appie nog altijd volop aandacht. “Als ik door de buurt loop, vraagt iedereen hoe het met m’n broertje gaat. Ook brengen fans nog steeds bloemen. Het zegt iets over wat Appie nog teweegbrengt. Hij staat voor liefde, voor respect en verbinding. Dat houdt ons ook staande.” Mohammed zal echter nooit wennen aan de situatie. “Ik kan het geen plek geven. Maar het lukt wel steeds beter om ermee om te gaan. En ja, daar draagt het voetballen ook aan bij.”