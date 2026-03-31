'Applaus voor Johan Cruijff genegeerd': "Vind het nu wel genoeg"

"Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet heb geklapt voor Cruijff en Willem van Hanegem wist ook niet waar het om ging", vertelt Driessen. "Waar gaat iedereen voor zitten klappen, vroeg Van Hanegem zich af. Ik moet eerlijk zeggen dat toen Cruijff overleed dat ik in vijf stadions heb geklapt. Ik vind het nu wel genoeg. Moet ik daar nu weer ook weer mee beginnen, ik begon er niet aan."

Ook Johan Derksen had zijn mening over het eerbetoon: "Het was een rommeltje." Naast het applaus kwam ook de recente documentaire over Cruijff ter sprake. Driessen was niet onder de indruk. "Die vond ik ook een beetje tegenvallen. Die hebben gewoon het archief hier op de hoek leeg getrokken. Hij kon geweldig voetballen, maar er zit geen lijn in. Het is net TikTok."

Driessen voegde eraan toe: "Het zullen wel nieuwe documentairemakers zijn. Je weet absoluut niet waar je het moet zoeken." Derksen haalde bovendien herinneringen op aan zijn vroegere tijd bij Voetbal International, waar hij betrokken was bij Cruijffs columns: "Ik schreef eerder de columns van Cruijff, want die was nooit te vinden. Hij zat op de Malediven, maar ik had een deadline. Dan zei iedereen: 'Die Cruijff schrijft goede columns!'. Clubs namen dat ook in hun meerjarenplan over."