Arbiter laat zich uit over Henderson: "Altijd dat soort trashtalk"

Voormalig toparbiter Dr. Felix Brych heeft zich lovend en met een knipoog uitgelaten over Jordan Henderson. In gesprek met talkSPORT vertelt de Duitser hoe de huidige Ajax-aanvoerder was in het veld.

"Als ik nu terugkijk op de vele wedstrijden van Liverpool die ik op Anfield floot, wist ik: zodra ik Henderson zag, moest ik hem goed in de gaten houden", aldus Brych. "Hij praatte de hele wedstrijd door."

Volgens Brych verschilt de communicatie op het veld tussen landen behoorlijk. "In Duitsland praten spelers veel agressiever. In Engeland is het anders. Henderson zei dan dingen als: ‘Kom op, dit is geen overtreding. Hier kun je in Duitsland voor fluiten, maar in Engeland willen we lekker doorvoetballen.’ Het was altijd dat soort trashtalk, maar ik vond het leuk en raakte eraan gewend."