'Arek Milik op zijspoor bij Juventus, terugkeer naar Ajax optie?'

Juventus hoopt komende winterstop afscheid te kunnen nemen van Arek Milik. Dat meldt La Gazzetta dello Sport maandag. Een eenvoudige klus wordt het allerminst: de Poolse spits is al zo'n 500 dagen uit de roulatie door een slepende kuitblessure. Toch zou deze situatie, ondanks alles, mogelijk een buitenkansje kunnen zijn voor Ajax, waar Milik eerder met succes speelde.

"Na de moeilijkheden en tekortkomingen van vorig jaar breidde Juventus in de laatste transferperiode zijn aanvalslinie uit om de huidige situatie beter te beheersen", schrijft La Gazzetta dello Sport. De Italiaanse grootmacht haalde onder meer Jonathan David en Loïs Openda om de voorhoede te versterken.

Ondertussen zoekt De Oude Dame naar een permanente oplossing voor Milik, die nog tot medio 2027 onder contract staat in Turijn, maar geen uitzicht meer lijkt te hebben op speeltijd. "Juventus hoopt op een positieve uitkomst in januari (winterse transferwindow). Een huurtransfer of contractontbinding zijn beide mogelijk, mits hij terugkeert op het veld", aldus de roze sportkrant.

Juist die terugkeer is onzeker. De 31-jarige spits, die tussen 2014 en 2016 bij Ajax speelde, kampt al sinds juni 2024 met een hardnekkige kuitblessure. Zijn laatste wedstrijd speelde hij op 7 juni van dat jaar voor het Poolse nationale team. Het EK moest hij daardoor aan zich voorbij laten gaan en sindsdien is hij niet meer in actie gekomen. "Een eindeloze beproeving, maar helaas nog niet voorbij", concludeert La Gazzetta dello Sport.