ArenA-directeur Tanja Dik onder vuur: "Ze is er wel de baas"
Ajax staat momenteel vijfde in de Eredivisie en die plek betekent aan het eind van het seizoen deelname aan de play-offs om Europees voetbal. Dat zou de Amsterdammers heel slecht uitkomen, want de Johan Cruijff ArenA is dan niet beschikbaar.
Er staan namelijk concerten van de Britse popartiest Harry Styles gepland op het moment dat de play-offs op het programma staan. "De integriteit van de competitie krijgt klappen", schrijft Tom Knipping in Voetbal International.
"Affaire NAC", somt hij op. "Vitesse dat na de uitspraak van de Hoge Raad de licentie nog kan verliezen. FC Den Bosch dat beter kan verliezen van ADO om kans te maken op de play-offs. AZ dat de kwartfinale in de Conference League weggooit."
Knipping wijst daarna ook naar Ajax. "En Ajax kan thuis geen play-offs spelen, omdat Harry Styles komt. Dat zal vast niet alleen zijn besloten door ArenA-directeur Tanja Dik, maar ze is er wel de baas. Concerten plannen als de competitie niet eens is afgelopen, kan natuurlijk niet."
'Weghorst kon naar Europese top, Cruijff blokkeerde transfer'
Henk Spaan prijst Ajacied: "Ik heb helemaal geen klachten meer"
Van der Doelen gecharmeerd van Ajacied: "Is dat niet iets voor PSV?"
Precious Ugwu wil ooit terug naar Ajax: "Unfinished business"
Jan Wouters: "Daar was ik bij Ajax nog helemaal niet aan toe"
'Ajax laat liefst dertien jeugdspelers vertrekken bij de club'
'Ajax genoemd als geïnteresseerde club voor spits Troy Parrott'
Domper voor directe concurrent van Ajax: einde seizoen aanvaller
Ihattaren maakt indruk: "Die cijfers zal hij ook bij Ajax halen"
Schöne looft Ajax-supporters: "Dat zie ik ook als niet normaal"
Henk Spaan doet boekje open over Ajax-talent: "Wie helpt hem?"
PSV naar Ibiza voor Ajax-uit: "Hebben een normale trainingsweek"
Van Dop doet boekje open: "Alleen Ajax en Feyenoord waren tegen"
Sergiño Dest wil vertrekken uit Eredivisie: "Meten met de besten"
Jan Wouters eerlijk: "Toen was die haat er wel richting Ajax"
Kapteijns: "Dat komt FC Twente en Ajax bijzonder slecht uit"
Dit is de reden dat de Eredivisie deze week op woensdag begint
Van den Berg ziet clubs azen op Ajax-speelster: "Opties vergroot"
Derksen over Ziyech: "Een belediging tegen het Nederlandse volk"
Woerts onthult: "Rafael van der Vaart pakt daar serieus geld"
Jordi Cruijff geadviseerd: "Hij kan die trainersklus aan bij Ajax"
Wout Weghorst alsnog van Ajax naar FC Twente? "De weg ligt open"
Rob Jansen ziet 'nachtmerrie' voor Ajax: "Het is toch een schande"
'Noa Lang krijgt duidelijkheid over toekomst bij Galatasaray'
Kieft geeft tekst en uitleg: "Gaan liever naar AZ dan naar Ajax"
Anton Gaaei krijgt compliment: "Ik ben een liefhebber van hem"
Opta berekent: Ajax lijkt af te steven op plek in de play-offs
Resterende programma's van Feyenoord, NEC, FC Twente, Ajax en AZ
Mark van Bommel onthult: "Ik heb toen een gesprek gehad met Ajax"