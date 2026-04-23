ArenA-directeur Tanja Dik onder vuur: "Ze is er wel de baas"

Ajax staat momenteel vijfde in de Eredivisie en die plek betekent aan het eind van het seizoen deelname aan de play-offs om Europees voetbal. Dat zou de Amsterdammers heel slecht uitkomen, want de Johan Cruijff ArenA is dan niet beschikbaar.

Er staan namelijk concerten van de Britse popartiest Harry Styles gepland op het moment dat de play-offs op het programma staan. "De integriteit van de competitie krijgt klappen", schrijft Tom Knipping in Voetbal International.

"Affaire NAC", somt hij op. "Vitesse dat na de uitspraak van de Hoge Raad de licentie nog kan verliezen. FC Den Bosch dat beter kan verliezen van ADO om kans te maken op de play-offs. AZ dat de kwartfinale in de Conference League weggooit."