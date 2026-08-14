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ArenA-uitbreiding een optie? "Wordt niet enthousiast op gereageerd"

Max
bron: Ajax Life
Overzicht van de Johan Cruijff Arena
Overzicht van de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

De Johan Cruijff ArenA zal voorlopig niet uitgebreid worden. Volgens stadiondirecteur Tanja Dik is er nog veel nodig voor de thuisbasis van Ajax uitgebreid moet worden. 

Volgens voormalig stadiondirecteur Henk Markerink was er in het verleden een plan om de capaciteit van de Johan Cruijff Arena te verhogen naar 75.000. "Niet door een derde ring te bouwen, maar door alleen de twee korte zijden op te hogen met aan weerszijden tienduizend extra plaatsen", legt hij uit. 

Volgens Dik is dat momenteel geen mogelijkheid meer. "Ondertussen weten we dat een bolling op Noord en Zuid geen extra meters gaan opleveren. Dat is op z’n zachtst gezegd een domme investering", klinkt het in Ajax Life. "Als de druk op de vraag naar kaartjes dusdanig hoog wordt dat we een uitbreiding moeten doen, dan is daar veel voor nodig. Voor het ophogen moeten we bijvoorbeeld funderen aan de noordzijde."

Dat zal volgens Dik echter geen gemakkelijke opgave worden. "Dan zouden we daar een halve stad aan kabels en rioleringen moeten verplaatsten', aldus de directeur. "Dat is niet iets waarop enthousiast wordt gereageerd, maar je weet het nooit. Als dit ooit een serieus thema wordt, hebben we in ieder geval ons huiswerk gedaan."

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