ArenA-uitbreiding een optie? "Wordt niet enthousiast op gereageerd"

Volgens voormalig stadiondirecteur Henk Markerink was er in het verleden een plan om de capaciteit van de Johan Cruijff Arena te verhogen naar 75.000. "Niet door een derde ring te bouwen, maar door alleen de twee korte zijden op te hogen met aan weerszijden tienduizend extra plaatsen", legt hij uit.

Volgens Dik is dat momenteel geen mogelijkheid meer. "Ondertussen weten we dat een bolling op Noord en Zuid geen extra meters gaan opleveren. Dat is op z’n zachtst gezegd een domme investering", klinkt het in Ajax Life. "Als de druk op de vraag naar kaartjes dusdanig hoog wordt dat we een uitbreiding moeten doen, dan is daar veel voor nodig. Voor het ophogen moeten we bijvoorbeeld funderen aan de noordzijde."