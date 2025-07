'Argentijnse club wil Ajax-flop niet definitief kopen, maar huren'

Gaston Ávila lijkt Ajax deze zomer inderdaad tijdelijk te gaan verlaten, maar niet via een definitieve transfer. Rosario Central heeft namelijk een officieel voorstel ingediend om de verdediger voor één seizoen te huren.

Eerder meldde het Argentijnse TyC Sports dat Rosario Central Ávila permanent zou willen overnemen van Ajax. Die lezing wordt echter bijgesteld door transferjournalist César Luis Merlo. Volgens hem gaat het om een huurconstructie: Rosario Central heeft Ajax inmiddels een officieel aanbod gedaan om Ávila een jaar te huren. Daarvoor moet echter nog overeenstemming worden bereikt met Fortaleza.

De Braziliaanse club huurt Ávila momenteel tot december. De kans dat Fortaleza moeilijk zal doen, lijkt klein: de Argentijn kwam dit seizoen vanwege blessureleed slechts in negen wedstrijden in actie. Hoewel Ajax de voorkeur zou geven aan een definitieve verkoop, lijkt die optie door zijn beperkte speeltijd voorlopig niet haalbaar. Ávila werd in de zomer van 2023 nog voor 12,5 miljoen euro overgenomen van Royal Antwerp.