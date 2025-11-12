Arie Haan ziet: "Ajax heeft geen verdedigers die kunnen koppen"

FC Utrecht pakte afgelopen zondagmiddag drie punten tegen Ajax. In eigen huis won de ploeg van trainer Ron Jans met 2-1. Arie Haan heeft genoten van de optredens van Matisse Didden en Souffian El Karouani tegen de Amsterdammers.

Hij neemt de twee FC Utrecht-spelers op in zijn Elftal van de Week. "Naast Schouten zet ik Matisse Didden van FC Utrecht in het centrum van de verdediging. Hij schakelde niet alleen Wout Weghorst van Ajax nagenoeg uit, maar maakte ook een geweldig mooie goal", zegt Haan in De Telegraaf. "Op slag van rust kopte hij technisch knap de openingstreffer tegen de touwen."

"Didden profiteerde ervan dat Ajax geen verdedigers heeft die kunnen koppen. Verdedigend won hij zes luchtduels van Weghorst. Dat is heel knap", deelt de voormalig voetballer een compliment uit.

Ook over El Karouani is Haan lovend. "Souffian El Karouani speelde tegen Ajax niet zijn beste wedstrijd van het seizoen. Maar hij misstaat nooit in een elftal van de week. Zoveel goede wingbacks heeft Nederland niet. Tegen Ajax stond hij aan de basis van een doelpunt waar FC Utrecht nog veel plezier van kan hebben. Hij legde de bal op het hoofd van Sébastian Haller, die voor het eerst sinds tijden weer doel trof."