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'Arnaut Danjuma (29) in verband gebracht met overstap naar Ajax'

Arthur
bron: Eindhovens Dagblad
Arnaut Danjuma
Arnaut Danjuma Foto: © Pro Shots

Arnaut Danjuma staat open voor een terugkeer naar PSV. De 29-jarige aanvaller zou "zeker een comeback" willen maken bij de Eindhovenaren, zo meldt het Eindhovens Dagblad donderdagochtend. Van concrete interesse vanuit PSV is op dit moment echter geen sprake. Ook een overstap naar een andere Nederlandse topclub sluit Danjuma niet uit, waarmee Feyenoord en Ajax worden bedoelt.

Recent kwam het gerucht naar buiten dat Danjuma een optie zou zijn voor zowel PSV als Ajax. Dat werd al snel tegengesproken door het ED, dat nu met een update komt over de situatie van de aanvaller. "De voorbije jaren was er wel contact met hem, maar afgelopen week meldden betrouwbare bronnen dat er recent nog niet met hem is gesproken door PSV", zo schrijft de krant.

Volgens het ED is een transfer van Danjuma naar PSV momenteel "niet concreet". Toch wordt niet uitgesloten dat beide partijen op een later moment alsnog met elkaar in gesprek gaan. De deur staat daarmee nog altijd op een kier, al wordt de kans op een terugkeer naar Eindhoven voorlopig klein ingeschat.

Danjuma zelf zou een terugkeer naar PSV wel zien zitten, maar Ajax en Feyenoord zouden ook een optie zijn voor de oud-international. "Bronnen rond de speler geven aan dat Danjuma zelf zeker een comeback bij PSV zou willen maken en ook de andere topclubs in Nederland sluit hij niet uit", zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Elfrink schrijft: "Bronnen rond de speler geven aan dat Danjuma zelf een comeback bij PSV zou willen maken en ook andere topclubs in Nederland niet uitsluit. Danjuma heeft bij Valencia nog een (goed) contract voor twee seizoenen en zal een behoorlijk salaris moeten verdienen."

De aanvaller ligt momenteel nog twee seizoenen vast bij Valencia. Een nieuwe club zal bovendien rekening moeten houden met zijn "behoorlijk salaris". Danjuma zou het daarnaast naar verluidt jammer vinden dat hij nooit zijn officiële debuut voor PSV 1 heeft kunnen maken. "Hij vindt het naar verluidt jammer dat hij nooit zijn officiële debuut in PSV 1 heeft kunnen maken."

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