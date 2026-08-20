'Arnaut Danjuma (29) in verband gebracht met overstap naar Ajax'

Arnaut Danjuma staat open voor een terugkeer naar PSV. De 29-jarige aanvaller zou "zeker een comeback" willen maken bij de Eindhovenaren, zo meldt het Eindhovens Dagblad donderdagochtend. Van concrete interesse vanuit PSV is op dit moment echter geen sprake. Ook een overstap naar een andere Nederlandse topclub sluit Danjuma niet uit, waarmee Feyenoord en Ajax worden bedoelt.

Recent kwam het gerucht naar buiten dat Danjuma een optie zou zijn voor zowel PSV als Ajax. Dat werd al snel tegengesproken door het ED, dat nu met een update komt over de situatie van de aanvaller. "De voorbije jaren was er wel contact met hem, maar afgelopen week meldden betrouwbare bronnen dat er recent nog niet met hem is gesproken door PSV", zo schrijft de krant.

Volgens het ED is een transfer van Danjuma naar PSV momenteel "niet concreet". Toch wordt niet uitgesloten dat beide partijen op een later moment alsnog met elkaar in gesprek gaan. De deur staat daarmee nog altijd op een kier, al wordt de kans op een terugkeer naar Eindhoven voorlopig klein ingeschat.