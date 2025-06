Arnaut Danjuma mogelijke optie voor Ajax? "Het zou goed kunnen"

"Noa Lang zou weleens weg kunnen gaan bij PSV, Igor Paixao gaat weg bij Feyenoord en Mika Godts kwakkelt met blessures, terwijl Ajax krap in de aanvallers zit. Ik denk dat ze overal wel een linksbuiten kunnen gebruiken", wordt tegen Danjuma gesteld in een video van Voetbalzone. De vleugelaanvaller lacht. "Ik moet wachten tot ze de telefoon oppakken."

De vleugelspeler geeft aan dat hij niet voor minder dan Ajax, Feyenoord of PSV naar Nederland terug zou komen. "Het zou goed kunnen", vervolgt hij. "Als speler heb je weinig inbreng, want ik bel de clubs ook niet zelf. Ik kan mijn voorkeur aangeven, maar mijn voorkeur is om fit te zijn en goed te overwegen wat ik heb. Dat is het enige", aldus Danjuma.