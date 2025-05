Arne Slot: "Als Ajax slim is, dan zouden ze hem moeten overwegen"

Ajax zou in John Heitinga een geschikte opvolger van de vertrokken Francesco Farioli zien. De voormalig Ajacied moet overkomen van Liverpool FC, waar hij momenteel één van de assistenten van Arne Slot is.

"Als Ajax slim is, dan zouden ze hem moeten overwegen", vertelde Slot vrijdag al aan ESPN. De hoofdtrainer van Liverpool FC denkt dat zijn assistent-trainer over de capaciteiten beschikt om hoofdtrainer te worden in Amsterdam. "Hij is klaar voor een job als deze. Als John slim is, dan blijft hij echter nog een jaar hier."

Slot nam Heitinga afgelopen zomer mee naar Liverpool FC. De voormalig verdediger van Ajax en het Nederlands elftal was destijds werkzaam als assistent-trainer bij West Ham United. Heitinga wordt samen met Marcel Keizer, met wie hij eerder een trainersduo vormde bij Jong Ajax, gelinkt aan een overstap naar de Johan Cruijff Arena.